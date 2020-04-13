МАР выделяет Кыргызстану деньги на борьбу с коронавирусом. Условия неизвестны

Профильные комитеты Жогорку Кенеша завтра экстренно рассмотрят законопроект о ратификации соглашения о выделении внешней помощи Кыргызстану. Об этом 24.kg стало известно из собственных источников.

Пресс-служба парламента официально сообщила, что завтра состоится совместное заседание комитетов по международным делам, обороне и безопасности и по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции. На повестку дня вынесены пять вопросов. Депутаты заслушают отчет правительства об обеспечении продовольственной безопасности, созданных условиях для обеспечения бесперебойного проведения весенних полевых и хозяйственных работ 2020 года в условиях режима чрезвычайной ситуации на территории Кыргызстана.

Кроме того, нардепы хотят знать о принимаемых мерах по обеспечению всеми необходимыми средствами лиц, привлеченных для борьбы с COVID-19, а также по установлению дополнительных гарантий и компенсации сотрудникам правоохранительных органов и других силовых структур, выполняющим задачи в условиях режимов чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения.

Министерство иностранных дел КР должно отчитаться о проводимой работе по возвращению кыргызстанцев из-за рубежа.

Планируется обсудить и возможные меры по смягчению ограничений в период действия режима ЧП для отдельных видов деятельности в Бишкеке.

Отчитается о своей работе и Министерство здравоохранения.

Редакции стало известно, что в повестку дня включили ратификацию соглашения о финансировании между КР и Международной ассоциацией развития (МАР) (экстренный проект по COVID-19). Документ подписан 7 апреля этого года в столице. Однако на сегодня неизвестны ни сумма выделяемых средств, ни условия их получения.

Напомним, что на сегодня в Кыргызстане зафиксировано 419 случаев заражения коронавирусом.