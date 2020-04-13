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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

У сотрудницы Республиканского штаба по коронавирусу выявлен COVID-19

Минздрав проводит расследование по зараженной коронавирусом сотруднице оперативного штаба. Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, зараженная является сотрудницей учреждения здравоохранения, она была привлечена для работы в оперативном штабе. Однако, каким образом она заразилась, неизвестно.

«Сейчас идет расследование, при каких обстоятельствах она заразилась. Она получает соответствующее лечение. Установлен круг контактных лиц, мы обследовали всех, у них отрицательные результаты», — сказал Нурболот Усенбаев.

На сегодня в стране 419 подтвержденных фактов коронавируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149933/
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