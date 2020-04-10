Еще 1,3 тысячи защитных костюмов передали для медиков Кыргызстана

Азиатский банк развития (АБР) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) передали еще 1,3 тысячи защитных костюмов для медицинского персонала. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

По его данным, переданные средства защиты помогут сократить рост случаев заболевания среди медицинского персонала.

«Это вторая поставка, осуществляемая в рамках чрезвычайной помощи АБР Кыргызской Республике в размере $200 тысяч для борьбы с COVID-19. Ожидаются поставки ключевого оборудования для медицинских учреждений (в том числе ИВЛ, кислородные концентраторы)», — отметили в Минздраве.

В ведомстве добавили, что распределять помощь между организациями здравоохранения будет специальная комиссия министерства на основе текущих потребностей и национального плана действий в чрезвычайных ситуациях.

«АБР и ЮНИСЕФ в тесном содействии с Министерством здравоохранения будут отслеживать адресность помощи и ее доставку до конкретных больниц, медперсонала и пациентов», — отметили в ведомстве.

Напомним, в Кыргызстане коронавирус подтвердили у 39 медиков. Всего в Кыргызстане на сегодня 298 подтвержденных фактов коронавируса. Пять человек умерли, 39 выздоровели.