Мэрия Бишкека продолжает устранять последствия вчерашнего снегопада

Сотрудники коммунальных служб продолжают устранять последствия вчерашнего снегопада. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, упало 69 деревьев, произошло 53 залома сучьев и более 200 мелких ветвей. Упавшие деревья задели 18 автомобилей.

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«Основной причиной падения являются мокрый снег и длительное необновление деревьев. Поэтому внешне здоровые деревья, но с прогнившими корнями не выдержали сильного ветра с мокрым снегом. Даже на молодых и здоровых деревьях образовались заломы», — отметили в муниципалитете.

Кроме того, было много проблем из-за мокрого снега на проводах, аварийные бригады «Бишкексвета» устранили 32 обрыва, четыре коротких замыкания, демонтировали две упавшие опоры. Сегодня планируется устранить 47 обрывов и 26 коротких замыканий.

«Работа по уборке веток с дорог, тротуаров и последствий снегопада продолжается. Если вы увидели упавшее дерево, пожалуйста, сообщите по номеру 0770830006», — добавили в мэрии.