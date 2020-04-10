Коронавирус в Кыргызстане. Восемь человек находятся в тяжелом состоянии

Девять человек, у которых диагностирован COVID-19, выписаны из больницы. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев.

По его словам, восемь человек, зараженных коронавирусной инфекцией, находятся в тяжелом состоянии.

Мадамин Каратаев отметил, что все пассажиры рейса Новосибирск — Бишкек, прилетевшие накануне, сдали экспресс-тесты.

«Прилетели 17 человек. У всех отрицательный результат», — сказал он.