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Общество

Коронавирус в Кыргызстане. Восемь человек находятся в тяжелом состоянии

Девять человек, у которых диагностирован COVID-19, выписаны из больницы. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев.

По его словам, восемь человек, зараженных коронавирусной инфекцией, находятся в тяжелом состоянии.

Мадамин Каратаев отметил, что все пассажиры рейса Новосибирск — Бишкек, прилетевшие накануне, сдали экспресс-тесты.

«Прилетели 17 человек. У всех отрицательный результат», — сказал он.

В Кыргызстане на сегодня 298 подтвержденных фактов коронавируса, 39 из них — медики. Пять человек скончались.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149688/
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