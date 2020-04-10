Кыргызстанские мигранты в Москве обратились к президенту Сооронбаю Жээнбекову

В Москве у аэропорта Шереметьево собрались несколько мигрантов из Кыргызстана. Они требуют отправить их на родину. Об этом сообщили представители диаспоры.

По их данным, мигрантов не пустили на территорию аэропорта, но кыргызстанцы не хотели расходиться.

«Мы должны были улететь еще 29 марта. Нас обманули. Говорят, что рейсы есть, на них забирают чиновников», — заявили мигранты.

Представители посольства КР в России и активисты диаспоры провели переговоры с кыргызстанцами и попросили не ночевать на улице. Позже их расселили по общежитиям. Среди желающих вернуться на родину были и беременные женщины. Они наотрез отказывались покинуть аэропорт.

«Наши соотечественники опять собрались тут, хотя никаких рейсов не ожидается. Говорят, что кто-то из политиков обещал предоставить им самолет. Просим не давать пустых обещаний», — обратились представители диаспоры к чиновникам.

На своей странице в Facebook президент организации «Кыргызское единение — Кыргыз биримдиги» (Москва) Абдыганы Шакиров обратился к главе государства Сооронбаю Жээнбекову с просьбой организовать рейсы из крупных городов России в КР один раз в неделю.

«Сегодня мигранты нуждаются в поддержке государства. Многие оказались в трудной ситуации, есть больные и те, кому надо срочно уехать в Кыргызстан», — пояснил автор поста.

По словам Абдыганы Шакирова, из-за отсутствия авиасообщения возникают трудности с доставкой груза 200 на родину.