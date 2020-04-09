В Бишкеке в результате снегопада упало больше 60 деревьев

В Бишкеке в результате снегопада упало более 60 деревьев, 40 заломов крупных веток и сучьев, более 200 мелкой ветоши. Об этом сообщает пресс-служба МП «Зеленхоз».

Уточняется, что над уборкой деревьев работали 120 сотрудников предприятия и 15 единиц спецтехники.

«На помощь пришли сотрудники служб «Тазалыка» и Бишкекасфальтсервиса. Падали в основном карагачи, тополя, клены и акации. Деревья начали активное сокодвижение, цвести и набирать массу. Причиной падежей и заломов стал мокрый снег, который утяжелил кроны деревьев», — пояснили в «Зеленхозе».

В муниципальном предприятии просят горожан перепарковать машины или не парковать их под большими деревьями.

Отметим, что сегодня в столице столбик термометра опустился до отметки –1 градус. Из-за сильного снегопада на городских улицах повалило деревья.