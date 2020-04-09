В Оше врач, которая якобы заразила коронавирусом коллег, говорит о невиновности

В социальной сети Facebook пользователи распространили письмо врачей, которых обвинили в том, что они заразили коллег коронавирусом.

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В одном письме указывается, что никто из них не был в гостях у паломников. По словам врача Тамилы Нуркамиловой, она несколько раз обращалась к заведующему отделением с просьбой взять у нее анализы, но ответа не последовало. В другом обращении — к вице-премьер-министру Кубатбеку Боронову, министру здравоохранения Сабиржану Абдикаримову — медики пишут, что у них не было средств индивидуальной защиты.

«Не было организовано «чистой» и «грязной» зоны. Мы дышали тем же воздухом, что и зараженные люди. Никто не проводил уборку хлоркой и не обрабатывал кварцем», — указывается в письме.

Напомним, вице-премер-министр Кубатбек Боронов на пресс-конференции 8 апреля заявил, что в Оше врач детской городской больницы заразил коронавирусом коллег. По его словам, ранее медик посетил дом соседа, который вернулся из умры. Позже стало известно, что 15 медиков с подозрением на заболевание поместили в частную больницу.

В Кыргызстане на сегодня 280 подтвержденных фактов коронавируса, 34 из них — медики. Четыре человека умерли.