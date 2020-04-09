Медиасообщество требует от коменданта Алмазбека Орозалиева аккредитации СМИ

Журналисты обратились в республиканский штаб, к премьер-министру Мухаммедкалыю Абылгазиеву и коменданту Бишкека Алмазбеку Орозалиеву с открытым обращением.

Приказом комендатуры Бишкека от 30 марта 2020 года № 15 «О дополнительных мерах по обеспечению режима чрезвычайного положения» на территории столицы на период действия чрезвычайного положения введен запрет на передвижение людей и личного транспорта по городу за исключением определенных видов деятельности. Деятельность СМИ в список исключений не включена, несмотря на то, что законодательство не предусматривает ограничение либо запрет деятельности СМИ в период чрезвычайного положения (ЧП).

Поскольку специфика работы телеканалов требует для запуска эфира получить доступ к пульту управления, для решения данной проблемы телеканалам требуется как минимум обеспечить передвижение технического персонала, а также сотрудников по монтированию, озвучке. Данный запрос комендатура не слышит.

Необходимо еще раз подчеркнуть, что большая часть информации, представляемой на брифингах и в Телеграм-канале штаба, отправляется в «корзину» как «мусор».

Обратная связь напрочь отсутствует, на поставленные вопросы представители власти отвечают отписками или вовсе не отвечают. На многие вопросы отвечают с большим опозданием, когда надобность уже отпала. Коммуникационная политика власти в период чрезвычайного положения не выдерживает никакой критики, лишая население доступа к объективной и полной информации, которую предоставляют негосударственные медиа.

Хоть государственные СМИ и имеют фактический доступ и проезд без ограничений во все точки республики, а значит, могут в полную меру освещать события в стране, однако их журналисты не задают власти острые и насущные вопросы от общества, ввиду чего население ограничено в доступе к информации.

С 30 марта 2020 года медиасообщество Кыргызстана требует от коменданта Бишкека установить особый порядок аккредитации журналистов на территории, где введено чрезвычайное положение, и порядок их работы, как того требует Закон «О чрезвычайном положении».

Отказ в аккредитации журналистов конституционный закон не предусматривает. Об этом говорится и в статье 20 Конституции КР, что «вводимые ограничения должны быть соразмерными указанным целям». Конституция КР запрещает принятие подзаконных нормативных правовых актов, ограничивающих права и свободы человека и гражданина.

Для сравнения, в отличие от Кыргызстана, в Казахстане не ограничены права представителей СМИ и журналистов на доступ к информации. В Законе Республики Казахстан «О чрезвычайном положении» имеется аналогичная норма об осуществлении комендантом местности аккредитации журналистов, где введено чрезвычайное положение (п. 9. ч. 2 ст. 13). Однако в Казахстане деятельность СМИ вошла в список разрешенных отраслей и видов деятельности для организаций и предприятий, которые не подлежат временному закрытию, и представителям СМИ разрешено осуществлять свою деятельность, в том числе передвигаться при наличии оригинала служебного удостоверения и редакционного задания, подписанного главным редактором издания.

В целях разрешения сложившейся ситуации медиасообщество предлагает перенять этот опыт и включить в список разрешенных отраслей и видов деятельности для организаций и предприятий, которые не подлежат временному закрытию, представителей СМИ при наличии оригинала служебного удостоверения и редакционного задания, подписанного главным редактором издания.

В XXI веке у каждого гражданина есть телефон и интернет, и каждый человек становится распространителем информации, в том числе непроверенной и недостоверной.

Поэтому, имея цель предотвратить распространение слухов и фейковой информации, комендатуре следует обеспечить СМИ доступом к информации.

Такие действия снимут вакуум недоверия и усилят работу комендантов местности в защите жизни и здоровья граждан и недопущении распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).

В соответствии с Конституцией КР и Законом «О порядке рассмотрения обращений граждан» каждый гражданин имеет право обращаться лично или через своего представителя в органы государственной власти, органы местного самоуправления и к их должностным лицам, которые обязаны предоставить обоснованный ответ в установленный законом срок (ст. 3, 8).

В связи с отсутствием официального адреса электронной почты комендатуры Бишкека и Республиканского штаба по предупреждению коронавирусной инфекции и невозможностью обратиться напрямую в связи с запретом на передвижение мы вынуждены опубликовать данное обращение на собственных сайтах и просим отреагировать на него в соответствии с требованиями законодательства.

С уважением редакция Информационного агентства «24.kg».