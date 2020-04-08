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Общество

Судью, оказавшего сопротивление на блокпосту, пока оштрафуют

Судью Ошского областного суда М.К., оказавшего сопротивление силовикам на блокпосту, привлекут к ответственности в рамках закона. Об этом на брифинге сообщил комендант Оша, Ноокатского и Кара-Суйского районов Малик Нурдинов.

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Он отметил, что во время задержания судьи составили административный протокол.

«Он, как и другие граждане, должен выплатить штраф в 17 тысяч сомов. Кроме этого, о его поведении сообщим судебной дисциплинарной комиссии», — сказал Малик Нурдинов.

6 апреля между судьей Ошского областного суда М.К. и силовиками произошла перепалка на блокпосту. Затем судья оказал сопротивление. Факт зарегистрировали в ЕРПП. Ведется разбирательство.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149517/
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