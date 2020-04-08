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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Коронавирусом заразились все медики Джалал-Абадской инфекционной больницы

В Джалал-Абаде областная инфекционная больница закрывается на дезинфекцию. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов.

По его словам, больницу полностью закроют для проведения дезинфекционных работ.

«Все сотрудники этой больницы заражены коронавирусной инфекцией. Это подтвердилось. Поэтому больницу закрываем. Больных отправляем в Ош», — дополнил чиновник.

Ранее сообщалось, что 19 медиков инфицированы новым вирусом. Сегодня на брифинге озвучили информацию о том, что еще 13 врачей заразились коронавирусом. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149487/
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