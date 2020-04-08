Дистанционное обучение. Перевести ребенка из частной школы не получится

C 8 апреля все учебные заведения переходят на дистанционную форму обучения вне зависимости от форм собственности. Частные школы при этом продолжают брать оплату.

В Министерстве образования сообщили 24.kg, что ведомство рекомендовало частным учебным заведениям пересмотреть оплату. «Есть какие-то расходы, которые они могут убрать, но учителя также будут проводить онлайн-уроки ученикам», — заметили в пресс-службе.

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В ведомстве сказали, что перевод из частной школы в государственную во время режима ЧП затруднителен.

«Для перевода требуются заявление на имя директора, ряд документов. В Бишкеке, например, ограничено перемещение, представить требуемые документы затруднительно. В связи с этим перевод детей в настоящее время из одной школы в другую не представляется возможным», — сообщили в Минобразования.

Отметим, что в редакцию обращаются родители, которые остались без работы и не могут далее оплачивать обучение детей в частных школах.