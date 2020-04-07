Ремонт дорог в Бишкеке по китайскому гранту начнется после завершения карантина. Об этом на брифинге сообщил мэр столицы Азиз Суракматов.

Он напомнил, что соглашение было подписано между мэрией Бишкека и Министерством коммерции Китая. «По линии Бишкекасфальтсервиса строительство парков, велодорожек продолжается», — добавил он.

Напомним, что вторая фаза проекта рассчитана на два года. За это время в Бишкеке планируется построить шесть мостов и отремонтировать 60 дорог общей протяженностью более 70 километров, причем половина улиц находится в жилых массивах.