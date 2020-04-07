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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Коронавирус в Кыргызстане. Минздрав рассказал о продлении режима ЧП

Решение о продлении режима чрезвычайного положения будет принимать республиканский штаб. Об этом на пресс-конференции сообщил министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов.

По его словам, прогнозы делать рано.

«Осталось восемь дней режима ЧП, в течение этого времени мы будем наблюдать за обстановкой. Мы внесем предложение в республиканский штаб, а там уже примут решение, продлевать карантин или нет», — сказал Сабиржан Абдикаримов.

В Кыргызстане на сегодня 228 подтвержденных фактов коронавируса. Четыре человека умерли.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149370/
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