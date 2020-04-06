17:53
USD 84.87
EUR 91.65
RUB 1.10
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Минздрав объясняет, почему за сутки резко выросла цифра зараженных коронавирусом

Почему за прошедшие сутки в Кыргызстане было установлено сразу 69 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, объяснили в Министерстве здравоохранения.

По словам советника главы ведомства Елены Баялиновой, это связано с тем, что за прошедшие сутки были протестированы ранее замороженные пробы крови, отобранные у прибывших из малой умры паломников. Напомним, на родину они вернулись 12-13 марта. Пробы крови были отобраны и заморожены в период нахождения этих лиц в обсервации с 17 марта.

«К сожалению, из-за отсутствия реагентов для проведения ПЦР-диагностики не удалось провести тестирование проб прибывших из умры своевременно, но благодаря обсервации было предотвращено возможное дальнейшее распространение коронавируса среди населения», — сказала Елена Баялинова.

Советник главы Минздрава заверяет, что ведомство сейчас обеспечено всем необходимым и, следуя рекомендациям ВОЗ, продолжает ПЦР-тестирование.

Всего было заморожено около 8 тысяч проб крови. За прошедшие сутки проведено 800 анализов.

«В целях экономии за основу будет взят метод кулирования, когда берется 5-10 образцов, объединяются в одну пробирку и ставится один тест. Если он выходит отрицательным, значит, считаются отрицательными все десять тестов. Но, если обнаружится положительный результат, то тогда на тестирование ставится каждый образец по отдельности. Всего в страну поступило тестов, которых хватит на 2 тысячи 200 образцов. Сегодня поступит еще партия тестов (20 тысяч) из России», — проинформировала Елена Баялинова.

Напомним, ранее республиканский штаб заверял, что реагенты есть в наличии в достаточном количестве и их хватает.

В Кыргызстане на сегодня 216 подтвержденных фактов коронавируса, 9 из них — медработники. Четыре человека умерли, десять излечились.

 
 
 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149332/
просмотров: 6191
Версия для печати
Материалы по теме
Противовирусных препаратов в Кыргызстане достаточно, заверяют в ФОМС
Зачем Кыргызстану возвращать президентскую форму правления и что это изменит
В Бишкеке устанавливают дезинфицирующие туннели
ООН пообещала помощь Кыргызстану в борьбе с коронавирусом
Как жителям Чуйской области получить гумпомощь. Номера горячих линий по районам
В Кыргызстане заканчиваются препараты для лечения коронавируса
Мужчина заразился коронавирусом от родственницы и умер. У нее не было симптомов
Кыргызстан должен решить проблемы с коронавирусом для роста экономики
Коронавирус в Кыргызстане. Ошибки правительства, которые нам дорого обойдутся
Режим ЧП в Бишкеке. Когда можно отходить от дома дальше 1,5 километра
Популярные новости
Рассчитывать на&nbsp;худшее. Глава Минздрава поделился прогнозом по&nbsp;коронавирусу Рассчитывать на худшее. Глава Минздрава поделился прогнозом по коронавирусу
В&nbsp;Кыргызстане выявили еще пять случаев коронавируса В Кыргызстане выявили еще пять случаев коронавируса
Выздоровевшие от&nbsp;коронавируса жалуются, что их&nbsp;не&nbsp;лечили Выздоровевшие от коронавируса жалуются, что их не лечили
Что грозит кыргызстанцам за&nbsp;нарушение режимов&nbsp;ЧС и&nbsp;ЧП. Новые штрафы Что грозит кыргызстанцам за нарушение режимов ЧС и ЧП. Новые штрафы
Бизнес
Дистанционное обучение с&nbsp;Beeline: обнуление трафика на&nbsp;всех тарифах Дистанционное обучение с Beeline: обнуление трафика на всех тарифах
Операторы&nbsp;О! помогли принять тысячи звонков по&nbsp;номеру &laquo;Штаба помощи&raquo; 1227 Операторы О! помогли принять тысячи звонков по номеру «Штаба помощи» 1227
Список принятых мер. Как помогает Мобильный оператор&nbsp;О! в&nbsp;борьбе с&nbsp;COVID-19 Список принятых мер. Как помогает Мобильный оператор О! в борьбе с COVID-19
Онкобольные смогут получить консультацию зарубежных врачей онлайн Онкобольные смогут получить консультацию зарубежных врачей онлайн
6 апреля, понедельник
17:26
В России задержан бывший милиционер, разыскиваемый в Кыргызстане В России задержан бывший милиционер, разыскиваемый в Кы...
17:15
Дистанционное обучение с Beeline: обнуление трафика на всех тарифах
17:02
Этот странный мир. Алия Шагиева записала свою первую песню
16:47
Операторы О! помогли принять тысячи звонков по номеру «Штаба помощи» 1227
16:32
Минздрав объясняет, почему за сутки резко выросла цифра зараженных коронавирусом