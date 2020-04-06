Минздрав объясняет, почему за сутки резко выросла цифра зараженных коронавирусом

Советник главы Минздрава заверяет, что ведомство сейчас обеспечено всем необходимым и, следуя рекомендациям ВОЗ, продолжает ПЦР-тестирование.

Всего было заморожено около 8 тысяч проб крови. За прошедшие сутки проведено 800 анализов.

«В целях экономии за основу будет взят метод кулирования, когда берется 5-10 образцов, объединяются в одну пробирку и ставится один тест. Если он выходит отрицательным, значит, считаются отрицательными все десять тестов. Но, если обнаружится положительный результат, то тогда на тестирование ставится каждый образец по отдельности. Всего в страну поступило тестов, которых хватит на 2 тысячи 200 образцов. Сегодня поступит еще партия тестов (20 тысяч) из России», — проинформировала Елена Баялинова.

Напомним, ранее республиканский штаб заверял, что реагенты есть в наличии в достаточном количестве и их хватает.