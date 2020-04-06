Минздрав объясняет, почему за сутки резко выросла цифра зараженных коронавирусом

Почему за прошедшие сутки в Кыргызстане было установлено сразу 69 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, объяснили в Министерстве здравоохранения.
По словам советника главы ведомства Елены Баялиновой, это связано с тем, что за прошедшие сутки были протестированы ранее замороженные пробы крови, отобранные у прибывших из малой умры паломников. Напомним, на родину они вернулись 12-13 марта. Пробы крови были отобраны и заморожены в период нахождения этих лиц в обсервации с 17 марта.
«К сожалению, из-за отсутствия реагентов для проведения ПЦР-диагностики не удалось провести тестирование проб прибывших из умры своевременно, но благодаря обсервации было предотвращено возможное дальнейшее распространение коронавируса среди населения», — сказала Елена Баялинова.
Советник главы Минздрава заверяет, что ведомство сейчас обеспечено всем необходимым и, следуя рекомендациям ВОЗ, продолжает ПЦР-тестирование.
Всего было заморожено около 8 тысяч проб крови. За прошедшие сутки проведено 800 анализов.
«В целях экономии за основу будет взят метод кулирования, когда берется 5-10 образцов, объединяются в одну пробирку и ставится один тест. Если он выходит отрицательным, значит, считаются отрицательными все десять тестов. Но, если обнаружится положительный результат, то тогда на тестирование ставится каждый образец по отдельности. Всего в страну поступило тестов, которых хватит на 2 тысячи 200 образцов. Сегодня поступит еще партия тестов (20 тысяч) из России», — проинформировала Елена Баялинова.
Напомним, ранее республиканский штаб заверял, что реагенты есть в наличии в достаточном количестве и их хватает.
В Кыргызстане на сегодня 216 подтвержденных фактов коронавируса, 9 из них — медработники. Четыре человека умерли, десять излечились.