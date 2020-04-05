Минздрав меняет версию. Чиновники не знают, от чего в Сузаке скончался врач

Скончавшийся в Сузакской территориальной больнице врач не болел пневмонией. Об этом 24.kg заявили в Минздраве.
По словам советника министра здравоохранения по связям с общественностью Елены Баялиновой, после уточнений выяснилось, что медик страдал комплексом хронических сердечнососудистых заболеваний. Они и могли послужить причиной смерти.
«Но пока нет заключения, от чего именно он умер. Очевидно одно — коронавируса у этого врача не было», — отметила она и добавила, что пневмонии у умершего также не диагностировано.
Назвать точный диагноз болезни и причину смерти доктора в профильном ведомстве не могут.
В Минздраве решили уточнить, что этот специалист не работал в обсервации, куда доставили паломников из умры, зараженных COVID-19.
В Кыргызстане на сегодня 147 подтвержденных фактов коронавируса, 9 из них — медработники. Два человека умерли, девять излечились.