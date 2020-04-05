17:31
USD 84.87
EUR 91.65
RUB 1.10
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Минздрав меняет версию. Чиновники не знают, от чего в Сузаке скончался врач

Скончавшийся в Сузакской территориальной больнице врач не болел пневмонией. Об этом 24.kg заявили в Минздраве.

Читайте по теме
В Сузаке от пневмонии скончался врач. Минздрав дает пояснения

По словам советника министра здравоохранения по связям с общественностью Елены Баялиновой, после уточнений выяснилось, что медик страдал комплексом хронических сердечнососудистых заболеваний. Они и могли послужить причиной смерти.

«Но пока нет заключения, от чего именно он умер. Очевидно одно — коронавируса у этого врача не было», — отметила она и добавила, что пневмонии у умершего также не диагностировано. 

Назвать точный диагноз болезни и причину смерти доктора в профильном ведомстве не могут. 

В Минздраве решили уточнить, что этот специалист не работал в обсервации, куда доставили паломников из умры, зараженных COVID-19.

В Кыргызстане на сегодня 147 подтвержденных фактов коронавируса, 9 из них — медработники. Два человека умерли, девять излечились.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149247/
просмотров: 1770
Версия для печати
Материалы по теме
Обеспечены ли кыргызстанцы продуктами и насколько их хватит? Опрос
В Новопавловке закрыли единственный продуктовый рынок и ветаптеку
На телефон доверия для детей в марте позвонили более 12 тысяч человек
После поездки на юг страны у премьер-министра взяли тест на коронавирус
Еще один больной коронавирусом скончался в Кыргызстане
15 граммов мяса на семью. Как чиновники помогают малоимущим
Надо ли публиковать имена и адреса заразившихся коронавирусом? Опрос
Карантинную зону в Бишкеке продолжают расширять
В Сузаке от пневмонии скончался врач. Минздрав дает пояснения
Четверо водителей из Кыргызстана госпитализированы с коронавирусом в Казахстане
Популярные новости
Режим ЧП&nbsp;в&nbsp;Кыргызстане. Живущие в&nbsp;особняках просят оказать им&nbsp;помощь Режим ЧП в Кыргызстане. Живущие в особняках просят оказать им помощь
Рассчитывать на&nbsp;худшее. Глава Минздрава поделился прогнозом по&nbsp;коронавирусу Рассчитывать на худшее. Глава Минздрава поделился прогнозом по коронавирусу
В&nbsp;Кыргызстане выявили еще пять случаев коронавируса В Кыргызстане выявили еще пять случаев коронавируса
Что грозит кыргызстанцам за&nbsp;нарушение режимов&nbsp;ЧС и&nbsp;ЧП. Новые штрафы Что грозит кыргызстанцам за нарушение режимов ЧС и ЧП. Новые штрафы
Бизнес
Бизнесмен Нурлан Азыгалиев опроверг информацию о&nbsp;продаже гумпомощи в&nbsp;Эркин-Сае Бизнесмен Нурлан Азыгалиев опроверг информацию о продаже гумпомощи в Эркин-Сае
Бесконтактные платежи для вашего бизнеса Бесконтактные платежи для вашего бизнеса
Постинфекционная астения: как восстановиться? Постинфекционная астения: как восстановиться?
Директор Таласского ОМЦО готов судиться с&nbsp;O! за&nbsp;ложную информацию в&nbsp;СМИ Директор Таласского ОМЦО готов судиться с O! за ложную информацию в СМИ
5 апреля, воскресенье
17:03
Обеспечены ли кыргызстанцы продуктами и насколько их хватит? Опрос Обеспечены ли кыргызстанцы продуктами и насколько их хв...
16:50
Минздрав меняет версию. Чиновники не знают, от чего в Сузаке скончался врач
16:43
Бизнесмен Нурлан Азыгалиев опроверг информацию о продаже гумпомощи в Эркин-Сае
16:41
В Новопавловке закрыли единственный продуктовый рынок и ветаптеку
16:24
В Беш-Кунгее мужчина убил своего приятеля