ВОЗ: Маски не гарантируют защиту от коронавируса и здоровым людям не нужны

По его словам, маска сама по себе не может служить гарантией защиты от вируса и всегда должна использоваться вместе с другими мерами предосторожности. Более того, она может создавать у людей ложное чувство безопасности, считает представитель ВОЗ.

«И они забудут про другие вещи, такие как мытье рук. И если вы не знаете, как правильно носить маску, вы будете гораздо чаще, чем обычно, дотрагиваться до лица», — добавил он.