ВОЗ: Маски не гарантируют защиту от коронавируса и здоровым людям не нужны

Маски не могут гарантировать защиты от COVID-19, и здоровым людям они не нужны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова официального представителя Всемирной организации здравоохранения Тарика Язаревича.
Он подчеркнул, что рекомендации ВОЗ не изменились и массовое распространение самодельных и дизайнерских масок не обосновано.
Ношение масок не требуется для здоровых людей. Те, у кого есть симптомы, должны носить маски для защиты других. Кроме того, люди, которые ухаживают за больными, к примеру дома, должны носить маски, так как могут заразиться.Тарик Язаревич
По его словам, маска сама по себе не может служить гарантией защиты от вируса и всегда должна использоваться вместе с другими мерами предосторожности. Более того, она может создавать у людей ложное чувство безопасности, считает представитель ВОЗ.
«И они забудут про другие вещи, такие как мытье рук. И если вы не знаете, как правильно носить маску, вы будете гораздо чаще, чем обычно, дотрагиваться до лица», — добавил он.
Представитель ВОЗ подчеркнул, что прежде всего необходимо обеспечить защитными средствами — масками, очками и перчатками — медицинских работников по всему миру. Добиться этого, считает Язаревич, можно и за счет ограничения массовых закупок этих товаров обычными людьми.
Отметим, в комендатуре Бишкека ранее заявили, что за отсутствие медицинской маски, согласно Кодексу о нарушениях, будут штрафовать: 1 тысяча сомов для физических лиц и 5 тысяч — для юридических.