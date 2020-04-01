ГКНБ не имеет права привлекать людей за распространение фейков. Объясняем почему

Юристы правовой клиники «Адилет» проанализировали законодательство и пришли к выводу, что правоохранительные органы не могут привлекать граждан к ответственности за распространение провокационных слухов.

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Отметим, что ГКНБ ежедневно сообщает о выявлении и задержании граждан, распространяющих фейки. При этом публикуются их полные персональные данные вместе с фотографиями и сообщается, что с ними проведена профилактическая беседа, после которой эти люди, раскаявшись в содеянном, просят прощения у народа. В заключение, как правило, граждан предупреждают об уголовной ответственности за распространение ложной информации без уточнения конкретной статьи Уголовного кодекса.

«В обществе и СМИ поднимаются определенные вопросы, связанные с указанными случаями, особенно когда это касается публичных сообщений медицинских работников о реальной ситуации на местах, выявлении у отдельных лиц подозрения на заболевание коронавирусом в районах, где были официальные подтверждения, неготовности органов власти к борьбе с эпидемией и другие», — подчеркивают в правовой клинике «Адилет».

Юристы отмечают: Конституционный закон «О чрезвычайном положении» гласит, что граждан могут привлечь к ответственности за:

распространение провокационных слухов;

действие, провоцирующее нарушение правопорядка или разжигающее национальную рознь;

активное воспрепятствование осуществлению гражданами и должностными лицами их законных прав и обязанностей, а равно неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника органов внутренних дел, военнослужащего или иных лиц при исполнении ими служебных обязанностей по охране общественного порядка на территории, где объявлено чрезвычайное положение.

«Запрет на распространение провокационных слухов является вполне обоснованным и необходимым для предотвращения усугубления и без того сложного положения во время ЧП. В связи с чем призываем граждан не распространять фейковую информацию», — поясняют юристы.

Но анализ показал, что уголовное законодательство прямо не предусматривает какой-либо ответственности за распространение фейков.

Как уточняется, правоохранительные органы пригрозили, что будут привлекать к уголовной ответственности по статье 344 «Заведомо ложное сообщение о совершении преступления» УК КР.

Юристы изучили эту статью и другие положения уголовно-правового законодательства, а также комментарии к законам и пришли в выводу, что для привлечения лица к ответственности за подобные деяния необходимо, чтобы:

в заведомо ложном сообщении приводилась информация о каком-либо конкретном лице или лицах, якобы совершивших преступление;

имел место прямой умысел, то есть человек должен быть уверен в том, что он дает ложное сообщение;

сообщение касалось именно совершенного каким-либо другим лицом уголовно наказуемого деяния — преступления, а не других противоправных действий.

«Кроме того, Конституционная палата Верховного суда также рассматривала аналогичный вопрос и разъяснила в своем решении от 14 января 2015 года, что «если лицо добросовестно заблуждалось, сообщая о якобы имевшем место преступлении, то действия такого лица нельзя рассматривать как заведомо ложное сообщение». Не будет состава ложного сообщения в действиях лица, которое сообщает об имеющихся у него подозрениях по поводу совершенного преступления, чтобы правоохранительные органы проверили поступившую от него информацию», — замечают юристы.

Они также напоминают, что сообщение в СМИ о совершении преступления может стать поводом к возбуждению уголовного дела, способствует осуществлению досудебного и судебного производства. «И если факты признают недействительными, то сообщение не может расцениваться как заведомо ложное и не образует состава преступления», — говорят юристы.

Иное понимание и применение указанной статьи будут нарушать конституционные права каждого на свободу выражения своего мнения, свободу слова и печати. Из анализа юристов правовой клиники «Адилет»

«Таким образом, если действия граждан не будут отвечать вышеуказанным требованиям, то они не могут быть привлечены к уголовной ответственности за распространение информации. В противном случае правоохранительные органы могли бы привлекать людей к ответственности за любые сообщения о какой-либо противоправной деятельности. Однако это будет нарушением Конституции и законодательства республики», — заявляют юристы.

Они также обращают внимание на правомерность опубликования полных анкетных данных и фотографий граждан, которые, возможно, распространяли заведомо ложные сообщения.

«Конституция и законы страны гарантируют каждому право на неприкосновенность частной жизни, защиту чести, доброго имени и достоинства. К тому же, согласно принципу презумпции невиновности, никто не может быть признан виновным до вступления в силу обвинительного приговора суда. Кроме того, если по итогам досудебного производства или судебного разбирательства будет установлено, что в действиях людей, распространявших определенную информацию, отсутствует состав преступления, то они будут иметь полное право требовать возмещения причиненного морального вреда», — подчеркивают юристы.

«Распространение недостоверной информации в условиях режима ЧП является недопустимым. Однако ввиду упомянутого выше правового пробела правоохранительные органы не могут привлекать граждан к ответственности за распространение провокационных слухов, если такие действия не содержат в себе все обозначенные выше признаки», — резюмировали в правовой клинике «Адилет».