23:18
USD 82.20
EUR 90.25
RUB 1.04
Общество

Издана книга о кыргызстанцах, воевавших в Великую Отечественную войну

В Кыргызстане вышло в свет третье, дополненное издание книги «Это наша с тобою Победа (1941—1945 годы). По материалам военкоматов и архивов» члена Союза писателей КР Софьи Нурматовой. Об этом 24.kg сообщила сама автор.

По ее словам, эта книга — это единственное в стране издание такого рода, в котором представлены пофамильно тысячи кыргызстанцев, которые своим героизмом, мужеством и стойкостью на полях сражений, своим самоотверженным трудом в глубоком тылу во время Великой Отечественной войны защитили нашу землю.

Читайте по теме
На братской могиле в Украине появились инициалы воина-кыргызстанца

«Здесь много фамилий и имен жителей со всех областей, районов и городов нашей небольшой республики, которые в самые первые дни войны добровольцами ушли на фронт. Эта книга — реквием по погибшим воинам-кыргызстанцам, участникам сражений под Москвой, защитникам Ленинграда, Сталинграда, героям Курской дуги, Ржева, по погибшим за освобождение Украины, Крыма, Белоруссии, Молдавии. По погибшим участникам разгрома оккупантов в Румынии, Болгарии, Югославии, Польше, прибалтийских республиках, Венгрии, Чехословакии, взятия Берлина», — сообщила Софья Нурматова.

По ее слова, из Киргизии в 1941—1945 годах на полях Великой Отечественной войны мужественно сражались 363 тысячи кыргызстанцев, 158 тысяч человек из них не вернулись с фронта.

Книга издана при финансовой поддержке спонсоров к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Большую часть изданных книг после снятия режима чрезвычайного положения в столице передадут в школы города, также их можно будет найти в Национальной библиотеке имени Алыкула Осмона или приобрести в магазине «Раритет».

Софьи Нурматовой
Фото Софьи Нурматовой. Обложка книги «Это наша с тобою Победа (1941—1945 годы). По материалам военкоматов и архивов»

Отметим, в 2020 году отпразднуют 75-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148659/
просмотров: 554
Версия для печати
Материалы по теме
Музыкальный коллектив из Бишкека выступит на Красной площади в Москве 9 мая
Советские газетные киоски предлагает вернуть Жылдыз Мусабекова: мало читают
В параде Победы в Москве примут участие три ветерана из Кыргызстана
Алмазбек Атамбаев пишет в СИЗО книгу. О чем воспоминания, рассказал адвокат
На круглом столе обсуждают историю страны: поругались эксперт и философ
Перекрестный год Кыргызстана и России. Сказы Бажова издадут на кыргызском языке
От Масалиева до Жээнбекова. Азимбек Бекназаров презентовал свою книгу
В Кыргызстане началась подготовка к празднованию 110-летия Исхака Раззакова
Землю с братских могил солдат Великой Отечественной из Бишкека отправят в Москву
«От человека одна книга». В рамках акции собрали книги на 9,5 миллиона сомов
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане зарегистрировано еще 26&nbsp;случаев коронавируса В Кыргызстане зарегистрировано еще 26 случаев коронавируса
Режим ЧП&nbsp;в&nbsp;Бишкеке. Что происходит в&nbsp;&laquo;золотом квадрате&raquo; Режим ЧП в Бишкеке. Что происходит в «золотом квадрате»
В&nbsp;Кыргызстане зарегистрировано 13&nbsp;новых случаев коронавируса В Кыргызстане зарегистрировано 13 новых случаев коронавируса
По-другому не&nbsp;понимают. Комендант Бишкека ужесточает ограничительные меры По-другому не понимают. Комендант Бишкека ужесточает ограничительные меры
Бизнес
Получаете зарплату на&nbsp;карту &laquo;Элкарт&raquo;? Пользуйтесь &laquo;Элкарт Мобайл&raquo; Получаете зарплату на карту «Элкарт»? Пользуйтесь «Элкарт Мобайл»
10&nbsp;тонн муки и&nbsp;дезинфицирующие средства: &laquo;Чаарат Заав&raquo; помогает Чаткалу 10 тонн муки и дезинфицирующие средства: «Чаарат Заав» помогает Чаткалу
До&nbsp;12&nbsp;процентов в&nbsp;год&nbsp;&mdash; копите с&nbsp;&laquo;Бакай Банком&raquo; До 12 процентов в год — копите с «Бакай Банком»
Обучайтесь в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; со&nbsp;смартфона бесплатно даже при нулевом балансе Обучайтесь в «Мой О!» со смартфона бесплатно даже при нулевом балансе
31 марта, вторник
23:15
Чиновник, назначенный с нарушениями, не уволен. Адвокат возмущен Чиновник, назначенный с нарушениями, не уволен. Адвокат...
22:49
Смартфон Huawei P40 Pro возглавил рейтинг DxOMark
22:17
Издана книга о кыргызстанцах, воевавших в Великую Отечественную войну
21:26
Режим ЧП в Бишкеке. Водители ездят в сквере «Физкультурный»
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 1 апреля: дождь