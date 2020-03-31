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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Нарушение комендантского часа, хождение без маски. За что еще будут штрафовать

Кыргызстанцы должны помнить о применяемых мерах административной ответственности за нарушение режима чрезвычайного положения. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В кабмине напомнили, что комендант Бишкека Алмаз Орозалиев подписал приказ о введении ряда запретов по передвижению людей и личного транспорта по городу без крайней необходимости, за исключением ряда случаев.

За невыполнение приказа горожан ждет административная ответственность.

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Согласно статье 82 Кодекса о нарушениях, неповиновение законному требованию сотрудника органов внутренних дел, несущего обязанности по охране общественного порядка, влечет шраф в размере 3 тысяч сомов для физических лиц, 13 тысяч — для юридических.

Нарушение режима ЧП при выходе из дома в дневное время влечет наложение штрафа в размере 3 тысяч сомов для физических лиц, 13 тысяч — для юридических.

За нарушение комендантского часа лица задерживаются милицией или военными патрулями до его окончания, не имеющие при себе документов люди — до установления личности, но не более чем на трое суток. Задержанные могут быть подвергнуты личному досмотру, досмотру вещей и транспортных средств. Это нарушение влечет наложение штрафа в размере 3 тысяч сомов для физических лиц, 13 тысяч — для юридических.

Хождение в общественных местах без масок, согласно Кодексу о нарушениях, влечет наложение штрафа в размере 1 тысячи сомов для физических лиц и 5 тысяч — для юридических.

За шантаж, угрозы насилием в отношении врачей, медперсонала, милиции, военного патруля предусмотрена уголовная ответственность.

Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, или угроза применения насилия, опасного для жизни и здоровья, к лицам наказываются штрафом или лишением свободы.

В случае наступления последствий в виде заражения людей коронавирусом от несоблюдения режима карантина, обсервации, уклонения от лечения, сокрытия информации о болезни, согласно Кодексу о проступках, умышленного или неосторожного нарушения санитарно-эпидемиологических правил, причинившего по неосторожности менее тяжкий вред здоровью, предусмотрено наказание в виде штрафа: для несовершеннолетних — от 15 тысяч до 25 тысяч сомов, для других физических лиц — от 30 тысяч до 60 тысяч с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Согласно статье 280 УК КР, умышленное или неосторожное нарушение санитарно-эпидемиологических правил, причинившее по неосторожности массовое заболевание, отравление людей или иной тяжкий вред, наказывается штрафом: для несовершеннолетних — от 80 тысяч до 100 тысяч сомов, для других физических лиц — от 180 тысяч до 220 тысяч или лишением свободы: для несовершеннолетних — от одного года и шести месяцев до двух лет и шести месяцев, для других физических лиц — от двух лет и шести месяцев до пяти лет с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148653/
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