Чтение, игры, правильное питание. Семь советов психолога, как пережить изоляцию

Из-за вспышки коронавируса кыргызстанцы продолжают жить в режиме карантина. Когда снимут ограничения, пока неизвестно. Психолог-консультант Надежда Домашова дала 24.kg несколько советов ее и своих коллег о том, как не сойти с ума в изоляции.

1 Забыть о проблемах Психологи рекомендуют не думать и не говорить постоянно о вирусе и вообще о проблемах. Жалоба ослабляет иммунную систему человека. В потоке бесконечной информации нужно меньше заострять внимание на негативных новостях, перестать переносить их на себя, прогнозировать неблагоприятный исход. Нужно относиться к услышанным фактам рационально.

2 Прогнать тревогу Специалисты советуют искать в ситуации положительные стороны. Людям нужна позитивная эмоциональная подпитка, чтобы отвлечься. Следует принимать профилактические меры и соблюдать правила личной гигиены. Если же вы тревожитесь или переживаете, есть очень хороший метод: нарисуйте свой страх и тревогу, а затем порвите этот листок. Читайте по теме Коронавирус в Кыргызстане. Как не сойти с ума на фоне новостей о пандемии Существует понятие «социальное заражение», когда люди накручивают себя и друг друга в разговоре. Тормозите всех, кто начинает вас втягивать в свои страхи. Страхи — это тоже инфекция для ваших эмоций. Мы с вами должны быть позитивными, тогда ни один вирус к нам не подойдет!

3 Читаем вместе Для человека очень важно хорошее психологическое состояние, приподнятое настроение, позитивные эмоции, крепкая связь с близкими. Это помогает пережить трудности, даже физические болезни переносятся легче. Человек сам не может себе поднять настроение, никто из нас не в силах убедить себя радоваться, если поводов для радости нет. Хоть миллион раз произносите аффирмации — не поможет. Но что-то, конечно, можно сделать. Например, помочь себе чтением классической литературы. Это создает эмоциональный подъем, позволяет проживать глубокие, искренние чувства, облегчает переносимость стресса, упрочняет связи с близкими людьми, если вы читаете вместе.

4 Поиграть с детьми Если дети из-за карантина остаются дома, составьте список игр и важных для них дел, которые могут заменить сидение у телевизора и компьютера. Ограничения нужны, чтобы не появилась зависимость от интернета. Мы с вами в детстве как-то были заняты. Поручите миссию — помочь семье. Придумайте и сами сделайте настольные игры, составьте кроссворды на определенные тематики, нарисуйте что-нибудь. Это поможет вам и вашим детям.

5 «Нет» перееданию! Карантин — отличный повод перейти на более здоровое питание. Убираем сладости, кетчуп, печенье, соки в пачках. Быстрые углеводы дают прилив энергии, которые ребенок не может выработать в квартире. К тому же сладкое ослабляет организм и создает идеальную среду для инфекций и грибков. Поэтому скажите членам семьи, что это профилактика коронавируса.

6 «Да» спорту Пару минут в день уделите концентрации на чем-то очень приятном — красивых цветах, воспоминаниях или месте. И дайте себе ощутить это наслаждение. Каждый день обязательно посвятите хотя бы 15 минут физкультуре. Вирусы боятся сильных и позитивных людей.

7 Нас ждут новые возможности Помните: мы уже многое пережили, и это пройдет. У нас все отлично! Жизнь — это изменение, стабильность превращает человека в ленивца. Поэтому с новыми проблемами приходит новая активность, возможности и решения. Однако в случае, если человека на протяжении нескольких дней преследуют сильная тревожность, склонность к паническим реакциям, подавленное настроение, чувства отчаяния и безысходности или расстройства сна, то следует обратиться к специалисту.



