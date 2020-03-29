За сутки число зараженных коронавирусом в мире выросло на 67,5 тысячи человек

За последние сутки число заразившихся новым коронавирусом увеличилось на 67 тысяч 537. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
На сегодня в мире коронавирусом заразились 664 тысячи 608 человек. Вне Китая зафиксировали 660,7 тысячи случаев, а в самой республике — 82 тысячи 57.
Больше всего зараженных в США (124 тысячи 377), Италии (92 тысячи 472), Испании (73 тысячи 235), Германии (57 тысяч 695), Франции (38 тысяч 105) и Иране (35 тысяч 408).
Случаи заболевания коронавирусом зарегистрировали в 177 странах мира.
На сегодня число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, достигло 140 тысяч 156 человек. За сутки показатель вырос на 8 тысяч 458 человек.
В Кыргызстане зарегистрировали 58 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 228 случаев, Узбекистане — 104. Все эти государства закрыли границы, чтобы не допустить распространения вируса. Из стран Центральной Азии вируса пока нет только в Таджикистане и Туркменистане.
Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.
- Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.