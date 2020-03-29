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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

За сутки число зараженных коронавирусом в мире выросло на 67,5 тысячи человек

За последние сутки число заразившихся новым коронавирусом увеличилось на 67 тысяч 537. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

На сегодня в мире коронавирусом заразились 664 тысячи 608 человек. Вне Китая зафиксировали 660,7 тысячи случаев, а в самой республике — 82 тысячи 57.

Больше всего зараженных в США (124 тысячи 377), Италии (92 тысячи 472), Испании (73 тысячи 235), Германии (57 тысяч 695), Франции (38 тысяч 105) и Иране (35 тысяч 408).

Случаи заболевания коронавирусом зарегистрировали в 177 странах мира.

На сегодня число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, достигло 140 тысяч 156 человек. За сутки показатель вырос на 8 тысяч 458 человек.

После заражения коронавирусом скончались 30 тысяч 846 (рост на 3 тысячи 486 за сутки). В том числе в Италии умерли 10 тысяч 23 человека, Испании — 5 тысяч 982 и Хубэе — 3 тысячи 182.

В Кыргызстане зарегистрировали 58 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 228 случаев, Узбекистане — 104. Все эти государства закрыли границы, чтобы не допустить распространения вируса. Из стран Центральной Азии вируса пока нет только в Таджикистане и Туркменистане.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.

  • Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148398/
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