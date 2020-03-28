На The Asia Times заведено уголовное дело за распространение ложной информации

Против интернет-издания The Asia Times возбудили уголовное дело за распространение ложной информации о погибших от коронавируса. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, в ходе мониторинга интернета установлено, что сайт The Asia Times 25 марта опубликовал фейковую информацию.

«Указанный сайт распространил фейковую информацию о якобы двух умерших от коронавируса пациентах в Кыргызстане», — говорится в сообщении.

Материалы досудебного производства зарегистрированы в ЕРПП по статье 344 «Заведомо ложное сообщение» УК КР.