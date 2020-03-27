Коронавирус в КР. Центр Бишкека остается закрытым на дезинфекцию: карта

В центре Бишкека сегодня будут продолжаться дезинфекционные мероприятия. Об этом сообщает Республиканский штаб по коронавирусу.

По его данным, в указанном на карте квадрате запрещено движение автотранспорта.

«Пешеходы могут передвигаться при наличии маршрутных листов, медицинских документов (направление, выписка), а также удостоверений личности», — сообщили в штабе.

Мэрия в своем микроблоге в Twitter отметила, что Бишкек является одной карантинной зоной.

«Началась интенсивная дезинфекция в первом квадрате. Площадь будет расширяться до границ столицы», — сообщили в муниципалитете.