09:47
USD 80.20
EUR 87.72
RUB 1.02
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Коронавирус в КР. Центр Бишкека остается закрытым на дезинфекцию: карта

В центре Бишкека сегодня будут продолжаться дезинфекционные мероприятия. Об этом сообщает Республиканский штаб по коронавирусу.

По его данным, в указанном на карте квадрате запрещено движение автотранспорта.

«Пешеходы могут передвигаться при наличии маршрутных листов, медицинских документов (направление, выписка), а также удостоверений личности», — сообщили в штабе.

Мэрия в своем микроблоге в Twitter отметила, что Бишкек является одной карантинной зоной.

«Началась интенсивная дезинфекция в первом квадрате. Площадь будет расширяться до границ столицы», — сообщили в муниципалитете.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148177/
просмотров: 3553
Версия для печати
Материалы по теме
Фейки про коронавирус продолжают распространять. ГКНБ напоминает о наказании
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило полмиллиона человек
Режим ЧП в Бишкеке. Сколько человек нарушили условия комендантского часа
В ЕАЭС решили вопрос, как восполнить дефицит медицинских масок
Коронавирус в Кыргызстане. Парламентские выборы могут быть перенесены
Ветеранам Великой Отечественной войны нужна помощь. Как это сделать
Коронавирус в КР. Педагогам предлагают создать видеоуроки — будут денежные призы
В Бишкеке около 30 человек задержали за нарушение комендантского часа
ВТО: экономический спад из-за коронавируса может быть хуже кризиса 2008 года
Комендатура издала приказ для водителей большегрузов. Его надо возить с собой
Популярные новости
Среди новых зараженных&nbsp;&mdash; жители Бишкека и&nbsp;Чуйской области Среди новых зараженных — жители Бишкека и Чуйской области
Комендантский час. Что нельзя делать Комендантский час. Что нельзя делать
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Один заболевший переведен в&nbsp;реанимацию Коронавирус в Кыргызстане. Один заболевший переведен в реанимацию
В&nbsp;Бишкеке вводят комендантский час В Бишкеке вводят комендантский час
Бизнес
Выдержит&nbsp;ли мобильная сеть в&nbsp;Кыргызстане &laquo;карантинные&raquo; нагрузки? Выдержит ли мобильная сеть в Кыргызстане «карантинные» нагрузки?
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;. Как передать показания и&nbsp;оплатить услуги удаленно «Газпром Кыргызстан». Как передать показания и оплатить услуги удаленно
&laquo;Яндекс.Такси&raquo;: мы&nbsp;отключили сервис, хотя такси признано важным видом транспорта «Яндекс.Такси»: мы отключили сервис, хотя такси признано важным видом транспорта
Beeline наращивает мощности сети: 50&nbsp;новых 4G-станций по&nbsp;стране Beeline наращивает мощности сети: 50 новых 4G-станций по стране
27 марта, пятница
09:44
Пьяный сотрудник ЖК нарушил комендантский час и напал на милиционеров Пьяный сотрудник ЖК нарушил комендантский час и напал н...
09:40
Фейки про коронавирус продолжают распространять. ГКНБ напоминает о наказании
09:18
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило полмиллиона человек
09:14
Режим ЧП в Бишкеке. Сколько человек нарушили условия комендантского часа
09:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень продолжает подниматься во всех районах