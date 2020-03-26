Из-за закрытых границ дети с эпилепсией могут остаться без лекарств. Об этом говорится в открытом письме «Первого детского хосписа» и матерей детей с инвалидностью на имя президента Кыргызстана.

Отмечается, что лекарства для детей с эпилепсией, которые зарегистрированы департаментом лекарственных средств и медицинской техники Министерства здравоохранения, не всегда эффективны.

«Медикаменты, которые помогают детям (например, фризиум, сабрил в таблетках, ректальный диазепам в свечах и микроклизмах) и являются препаратами первого выбора для детей с эпилепсией, не зарегистрированы в КР и не могут использоваться. Но для спасения ребенка и купирования судорог мамы детей с эпилепсией вынуждены идти на отчаянный шаг — заказывать и приобретать незарегистрированный, но действенный лекарственный противосудорожный препарат за границей», — подчеркивается в письме.

Авторы поясняют, что наряду с дороговизной таких препаратов они столкнулись с серьезной проблемой: из-за закрытия границ, прекращения авиаперевозок в связи с распространением коронавируса ни одна из стран не может отправить препараты в Кыргызстан, хотя многие родители уже оплатили их.

«Наши дети оказались в большой опасности. Что будет с ними дальше? Мы позволим им умереть?» — обращаются родители.

Они просят Сооронбая Жээнбекова помочь во включении препаратов в перечень жизненно важных лекарственных средств КР. И как вариант решения сложившейся проблемы произвести прямую государственную закупку незарегистрированных противосудорожных (противоэпилептических) препаратов, которые успешно и законно используют врачи во всем мире.

В список входят:

сабрил Sabril (VIGABABATRIN), Чехия;

диазепам Diazepam (Diazepamum) ректальные микроклизмы, Германия;

осполот OSPOLOT (Sultiam), Германия;

фризиум FRIZIUM (Clobazam), Германия, Израиль;

заронтин, петинимид (этосуксимид), Великобритания, Австрия.

Авторы обращения добавляют, что в аптеках Бишкека можно найти некоторые противосудорожные (противоэпилептические) препараты, но их либо осталось совсем немного, либо они исчезли из продажи.