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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Коронавирус в КР. Пассажиров рейса из Москвы разместили в здании бывшей колонии

Пассажиров рейса Москва — Бишкек, прибывших сегодня в аэропорт «Манас», разместили на карантин в здании бывшей женской колонии-поселения. Об этом они сообщили 24.kg.

По словам пассажиров, людей с температурой не отселили в отдельное помещение.

«Мы должны были прилететь 22 марта, но нам задержали рейс. Когда мы прилетели в Бишкек, с нас взяли расписку о том, что мы будем находиться на домашнем карантине сроком 14 дней. Все подписали, паспортные данные передали. Затем нас посадили в автобус и повезли в неизвестном направлении. Нас привезли в бывшую женскую колонию-поселение. Здесь двухъярусные кровати, в комнатах несколько человек, холодно. Есть те, у кого температура. Еду оставили прямо на полу», — заявили редакции.

Пассажиры возмущены отсутствием туалетной бумаги в уборных, антисептиков и средств личной гигиены.

«Здесь нет ни душа, ни масок, ни антисептиков. В комнатах лежал мусор, который вынесли после того, как мы возмутились. В одной палате лежат и больные, и здоровые. Ни одного терапевта нет», — рассказали они.

Напомним, что накануне в Ноокатском районе подтвердили коронавирус еще у двоих кыргызстанцев. Всего в республике зарегистрировали 16 случаев заражения. Большая часть больных побывала в Саудовской Аравии в малом хадже. В стране ввели режим чрезвычайной ситуации.

В трех городах — Бишкеке, Оше и Джалал-Абаде — указом президента с 25 марта вводится чрезвычайное положение.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147780/
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