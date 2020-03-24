Аппараты искусственной вентиляции легких подарит больницам Кыргызстана Кувейт

Три аппарата искусственной вентиляции легких подарит больницам Кыргызстана Кувейтский благотворительный фонд «Ас-Сафа». Об этом сообщили инициаторы помощи.

Отмечается, что всего на борьбу с коронавирусом в Кыргызстане фонд выделил $200 тысяч, из них 2 миллиона сомов переведены на специализированный счет Минфина КР.

«Денежные средства будут тратиться на приобретение необходимых лекарств, оборудования и спецсредств для медучреждений Кыргызстана, а также для поддержки малоимущих семей на период действия чрезвычайной ситуации в республике. Один аппарат искусственной вентиляции легких уже приобретен и в ближайшее время будет передан Министерству здравоохранения. Поставка еще двух аппаратов будет решаться до конца марта 2020 года», — отметили в фонде.

Кроме того, будут приобретены 10 тысяч тестов для определения коронавируса, которые поступят в ближайшее время.

В фонде добавили, что сумма, выделяемая для борьбы с COVID-19, может быть увеличена до $250 тысяч в зависимости от развития ситуации с коронавирусом в КР.