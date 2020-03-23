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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Обсервация в КР. Одних отправляют в отели, а другим еду оставляют на асфальте

Сегодня стало известно, что туристов, вернувшихся из Египта и Таиланда, разместили в одном из отелей Бишкека. Условиями вернувшиеся довольны, хотя уверяют, что были готовы ко всему, главное, на родине.

Так выглядят их условия содержания:

из Instagram певца Дайыра Исмадиярова, вернувшегося из Египта
Фото из Instagram певца Дайыра Исмадиярова, вернувшегося из Египта

Однако не всем вернувшимся на родину повезло. К примеру, прилетевшие в столицу из Индии 22 марта чартерным рейсом вынуждены находиться в полной антисанитарии. Отметим, что на борту находились 138 пассажиров.

Отправленные в обсервацию на бывшей базе «Ганси» не понимают, по какому принципу людей делят и почему одни кыргызстанцы вынуждены жить в нечеловеческих условиях, а другие в полном комфорте. Своими впечатлениями находящиеся на карантине поделились с 24.kg.

Так выглядят комнаты в обсервации на бывшей авиабазе «Ганси»:

кыргызстанцев, находящихся в обсервации на «Ганси»
Фото кыргызстанцев, находящихся в обсервации на «Ганси»

«Уставшие и голодные, после тяжелой борьбы за последний рейс из закрытой Индии и за возможность вернуться домой, люди, оставшиеся без теплой одежды, воды и еды, оказались в антисанитарных условиях в полном недоумении от всего происходящего», — рассказывают те, кому «повезло» быть в обсервации на авиабазе.

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Они также говорят, что анализы у вернувшихся взяли через час, повторный осмотр сделали через сутки.

«Измерили температуру и выдали еще по одной маске. На вопрос, почему маска одна, ведь менять ее необходимо регулярно, ответили, что на всех не хватает. В корпусах холодно, сыро и грязно. Ни о какой стерилизации и дезинфекции речи нет», — заметили очевидцы.

кыргызстанцев, находящихся в обсервации на «Ганси»
Фото кыргызстанцев, находящихся в обсервации на «Ганси»

Они отмечают, что комнаты в обсервации холодные, без естественного освещения и непроветриваемые: есть кондиционеры с загрязненными фильтрами, которые страшно включать, свежего воздуха катастрофически не хватает.

кыргызстанцев, находящихся в обсервации на «Ганси»
Фото кыргызстанцев, находящихся в обсервации на «Ганси»

Еду оставляют прямо на асфальте у входа в корпус. Едят все на кроватях в своих комнатах, где нет ни столов, ни стульев.

«Состояние санузлов вызывает шок и недоумение — это точно предназначено для людей? Мужчины и женщины проживают на одном этаже и пользуются одним санузлом. При этом двери в туалеты не закрываются», — возмущены вернувшиеся туристы.

Собеседники редакции подчеркивают, что не выступают против карантина и понимают необходимость принимаемых мер, осознают риски и готовы провести в изоляции 14 дней, понимая свою отвественность перед близкими и обществом.

«Однако условия, в которых мы вынуждены сейчас находиться, противоречат закону об охране здоровья граждан. Многочисленные обращения направлены по номерам горячей линии. Но обратной связи от соответствующих органов пока нет», — добавили они.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147652/
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