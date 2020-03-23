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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Из Узбекистана в Баткен доставили 500 комплектов защитных костюмов для медиков

Из Узбекистана в Баткен доставили 500 комплектов защитных средств для медиков. Об этом сообщила пресс-служба полпреда правительства в Баткенской области.

По ее данным, в комплект входят медицинские маски, специальные очки и костюм. 

«Средства защиты будут переданы областным медикам, а также тем сотрудникам, кто дежурит на санитарно-карантинных постах», — пояснили в ведомстве.

Отмечается, что ранее из Ферганской области РУз доставлено 2 тысячи 600 упаковок медицинской марли и 1,4 тонны дезинфицирующего средства.

В полпредстве добавили, что защитную униформу начали изготавливать и в местных швейных цехах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147646/
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