«Информации, что их не поместили в обсервацию, у нас нет», — сказала на брифинге начальник управления общественного здравоохранения МЗ КР Айнура Акматова.

«Я сейчас выясню, мы свяжемся с аэропортом, поднимем списки. Мы ответим официально», — заявила она.

Накануне из Москвы прилетел рейс с кыргызстанцами. Их разместили в обсервацию в школе-интернате. Однако пассажиров бизнес-класса среди них нет.

На сегодня в Кыргызстане зарегистрировали 14 случаев заражения коронавирусом. В республике ввели режим чрезвычайной ситуации.