09:26, 23 марта 2020, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА
Коронавирус в Кыргызстане. Присоединяйтесь к флешмобу в поддержку медиков
09:26, 23 марта 2020, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА
Кыргызстанцы запустили флешмоб в знак благодарности за работу медиков, которые сейчас работают в усиленном режиме, рискуя жизнью. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.
Всем желающим предлагают каждый день в 19.00 выходить на балкон и аплодировать врачам в знак благодарности за их преданность профессии и самоотверженность. На сегодня в Кыргызстане зарегистрировали 14 случаев заражения коронавирусом. В республике ввели режим чрезвычайной ситуации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147569/
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