Коронавирус в Кыргызстане. Присоединяйтесь к флешмобу в поддержку медиков

Кыргызстанцы запустили флешмоб в знак благодарности за работу медиков, которые сейчас работают в усиленном режиме, рискуя жизнью. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

Всем желающим предлагают каждый день в 19.00 выходить на балкон и аплодировать врачам в знак благодарности за их преданность профессии и самоотверженность.

На сегодня в Кыргызстане зарегистрировали 14 случаев заражения коронавирусом. В республике

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