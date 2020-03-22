Германия вводит карантин из-за коронавируса: встречаться можно только по двое

С 23 марта в Германии вводится карантин. Об этом сегодня объявила канцлер Ангела Меркель.

По данным Business Insider, с понедельника в Германии вводится карантин: будут запрещены встречи более двух человек. Ангела Меркель и 16 глав федеральных земель пришли к такому решению, новые запреты начнут действовать с понедельника. Политики вели переговоры по телефону около двух часов.

Издание приводит запреты, с которыми столкнутся жители Германии уже завтра:

гражданам рекомендуется сократить контакт с другими людьми за пределами их собственного дома до абсолютно необходимого минимума;

в публичных местах должно соблюдаться минимальное расстояние не менее 1,5 метра от людей. исключение — члены семьи, живущие в одном доме;

проводить время в общественных местах разрешено только самостоятельно или с членами семьи, которые живут в одном доме. Встречаться с людьми, не живущими в одном доме, можно только по двое;

разрешены рабочие встречи, занятия спортом на свежем воздухе, походы за покупками, посещения врачей;

нельзя устраивать вечеринки, празднования ни в общественных, частных местах, ни в квартирах. Нарушения контактных ограничений должны контролироваться регулирующими органами и полицией и наказываться;

закрываются рестораны. Но они будут работать по принципу доставки еды на дом;

закрываются парикмахерские, массажные кабинеты, косметические студии, тату-студии. Но остаются возможными процедуры, необходимые с медицинской точки зрения;

во всех компаниях, особенно с общественным движением, важно соблюдать правила гигиены и принимать эффективные защитные меры для работников и посетителей.