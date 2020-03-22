Германия вводит карантин из-за коронавируса: встречаться можно только по двое

С 23 марта в Германии вводится карантин. Об этом сегодня объявила канцлер Ангела Меркель.
По данным Business Insider, с понедельника в Германии вводится карантин: будут запрещены встречи более двух человек. Ангела Меркель и 16 глав федеральных земель пришли к такому решению, новые запреты начнут действовать с понедельника. Политики вели переговоры по телефону около двух часов.
Издание приводит запреты, с которыми столкнутся жители Германии уже завтра:
- гражданам рекомендуется сократить контакт с другими людьми за пределами их собственного дома до абсолютно необходимого минимума;
- в публичных местах должно соблюдаться минимальное расстояние не менее 1,5 метра от людей. исключение — члены семьи, живущие в одном доме;
- проводить время в общественных местах разрешено только самостоятельно или с членами семьи, которые живут в одном доме. Встречаться с людьми, не живущими в одном доме, можно только по двое;
- разрешены рабочие встречи, занятия спортом на свежем воздухе, походы за покупками, посещения врачей;
- нельзя устраивать вечеринки, празднования ни в общественных, частных местах, ни в квартирах. Нарушения контактных ограничений должны контролироваться регулирующими органами и полицией и наказываться;
- закрываются рестораны. Но они будут работать по принципу доставки еды на дом;
- закрываются парикмахерские, массажные кабинеты, косметические студии, тату-студии. Но остаются возможными процедуры, необходимые с медицинской точки зрения;
- во всех компаниях, особенно с общественным движением, важно соблюдать правила гигиены и принимать эффективные защитные меры для работников и посетителей.
По информации Business Insider, такие меры должны действовать в течение не менее двух недель. Они призваны остановить массовое распространение коронавируса в Германии.
Это не полный комендантский час. Это означает, что пребывание на свежем воздухе, например, прогулки или спорт, все еще разрешены, но с ограничением, что вы можете выполнять эти действия максимум с одним человеком или с людьми из вашего собственного домохозяйства.Business Insider
Отметим, что ранее Германия ввела внутренний пограничный контроль на границах с Италией, Испанией, Францией, Люксембургом, Данией и Швейцарией в авиационном и водном сообщении. Всех немецких граждан также просили воздержаться от поездок, которые не являются необходимыми. Федеральные и местные органы закрыли школы и многие общественные места, однако не смогли ограничить передвижение людей.