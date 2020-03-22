По $330 требуют у туристов-кыргызстанцев за возврат домой из Анталии

Кыргызстанцы, застрявшие в Анталии (Турция), не могут вернуться в Бишкек, турфирма требует у них дополнительные $330. Об этом 24.kg сообщила одна из туристок.

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«Я гражданка Кыргызстана. Нас в группе около 24 человек. Но я знаю, что в Анталии есть еще люди, которые не могут вылететь на родину. Удручает тот факт, что все СМИ передают неверную информацию. Говорят, что наших граждан вывезут. Однако никто не говорит, что нас заставляют заплатить дополнительные деньги за перелет», — отметила она.

По словам женщины, в Бишкеке они заплатили за перелет в оба конца. «Мы купили билеты и туда, и обратно. А теперь нам говорят, что наши билеты сгорают, и если мы хотим попасть в Кыргызстан, то мы должны заплатить по $330 с человека. Почему так и кому пойдут наши деньги?» — задается вопросом она.

Получается, это какой-то шантаж со стороны турфирмы или правительства, мы не знаем. Говорят: давайте деньги и тогда мы вас вывезем. Кыргызстанка в Анталии

«Те, у кого нет денег, останутся в Турции. У нас в Бишкеке остались маленькие дети, родители. Билеты оплачены. Почему государство не может договориться с теми же турфирмами и нас вывезти? Мы покупали билеты в «Пегасусе». Со стороны Турции нет проблем, это именно Кыргызстан не дает «Пегасусу» нас вывезти. Есть семьи, и мы в том числе, у которых нет денег. У нас с собой нет ни налички, ни карточек, на родине у родственников тоже нет денег, чтобы оплатить», — подчеркивает она.

Фото читательницы 24.kg. Переписка с представителями турфирмы: с каждого участника требуют дополнительно по $330

Женщина заявила, что их группа обратилась в Ассоциацию туризма КР. «Но нас все футболят: турфирма говорит: обращайтесь к правительству, на горячую линию написали — они нас отправили в Генконсульство в Стамбуле. В общем, нигде нас не информируют правильно. Мы сидим в неведении. Тур до воскресенья, завтра мы должны выселяться из гостиницы. Есть люди с детьми, мы остаемся на улице без денег, без жилья», — говорит кыргызстанка.

Казахстанцев и россиян вывозят, только кыргызстанцев заставляют дополнительно платить.

По словам женщины, перед вылетом турфирма их убеждала, что никаких форс-мажорных обстоятельств и проблем с возвратом не будет. «Нам сказали, что коронавирус нашего тура никак не коснется. А теперь они ссылаются на правительство, что это их решение взять с нас дополнительные деньги. По-другому нас вывезти не могут», — заметила она.

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«Люди готовы на отчаянные меры, если не заберут, завтра пойдут на главную площадь в Анталии и будут ночевать, объявят голодовку», — добавила кыргызстанка.

Отметим, ранее директор Агентства гражданской авиации Курманбек Акышев заверил, что пассажиры, которые вылетели за пределы Кыргызстана и у них есть билеты туда и обратно, смогут вернуться домой чартерными рейсами. Ни о какой дополнительной оплате услуг чиновник не упомянул.

На сегодня разрешения на полеты есть у компаний «Аэрофлот», «Авиа траффик», «Сибирь» и «Уральские авиалинии». Именно пассажиры этих авиакомпаний могут рассчитывать, что смогут вернуться на родину.