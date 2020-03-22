Случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы в 171 стране мира

На сегодня случаи заболевания коронавирусом зафиксированы в 171 стране мира. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

В мире 307 тысяч 104 случая заражения коронавирусом. За сутки показатель вырос на 31 тысячу 677 человек. Вне Китая заразились 225,8 тысячи человек, а в самой республике — 81 тысяча 345. Больше всего зараженных в Италии (53 тысячи 578), США (26 тысяч 574), Испании (25 тысяч 496), Германии (22 тысячи 364), Иране (20 тысяч 610) и Франции (14 тысяч 485).

Увеличивается число выздоровевших — 92 тысячи 372 (4 тысячи 137 человек в сутки).

Отмечается, что после заражения коронавирусом скончались 13 тысяч 44 человека (рост на 1 тысячу 647). В том числе в Италии умерли 4 тысячи 825 человек, а в Хубэе — 3 тысячи 144. На третьем месте по смертности от коронавируса находится Иран, где зафиксировали 1 тысячу 556 умерших.

В Кыргызстане на сегодня зарегистрировано уже 14 случаев заражения коронавирусом. В Казахстане отмечено 83 случая, в Узбекистане — 43. Все эти государства закрыли границы, чтобы не допустить распространения вируса. Из стран Центральной Азии вируса пока нет только в Таджикистане и Туркменистане.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.