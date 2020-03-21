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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Коронавирус в Кыргызстане. Мэрия уточняет, какие объекты не будут работать

В Бишкеке полностью прекращается деятельность торговых центров, магазинов промтоваров, торгово-развлекательных центров, клубов и иных объектов, где большой трафик горожан. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, супермаркеты, продовольственные магазины, продуктовые рынки и аптеки будут работать. Кафе и рестораны будут работать только на вынос и доставку еды.

«Общественный транспорт будет сокращен, так как установлено, что он является одним из самых опасных мест распространения вируса. Работа частных бусов будет полностью прекращена», — отметили в муниципалитете.

Курсировать частично будут только троллейбусы. Они будут ездить в режиме соблюдения мер санитарной безопасности.

В мэрии просят бишкекчан оставаться дома и воздержаться от передвижений по городу.

Помните: самое лучшее средство не заболеть коронавирусом — это самоизоляция.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147439/
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