Будут грабить магазины. Ответ МВД депутату Алтынбеку Сулайманову

Министерство внутренних дел ответило депутату Алтынбеку Сулайманову по поводу его предостережений о росте преступности в Кыргызстане из-за экономического кризиса и коронавируса.

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В ведомстве считают, что использование подобных выражений с высокой трибуны не делает чести народному избраннику. Ему не подобает допускать подобные высказывания, которые могут создать панические настроения среди населения.

«К сожалению, и в нашей стране зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Многих наших граждан беспокоит вопрос принятия мер для недопущения распространения болезни. Министерство внутренних дел совместно с другими госорганами принимает все необходимые меры в целях обеспечения безопасности граждан и недопущения распространения коронавируса. МВД продолжает работать в усиленном режиме», — отметили в министерстве.

Напомним, сегодня депутат парламента Алтынбек Сулайманов заявил, что правительство должно принять меры, чтобы не допустить роста преступности в республике в связи с экономическим кризисом.