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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстане учителям разрешили не приходить в школы и работать дистанционно

В Кыргызстане учителям разрешили не приходить в школы и работать дистанционно. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, все сотрудники образовательных организаций завершили третью четверть, сдали отчеты о проделанной работе, руководители организовали санитарную обработку школ.

«В целях пресечения и недопущения на территорию страны распространения коронавируса учителя общеобразовательных организаций до 8 апреля будут работать с учащимися дистанционно из дома», — отметили в ведомстве.

Руководители школ организуют дежурства для подготовки учащихся 11-х классов к ОРТ.

В министерстве добавили, что воспитатели детских садов также будут находиться дома во время карантина.

Напомним, что в Кыргызстане все школьные и дошкольные учреждения приостановили работу до 8 апреля.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147274/
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