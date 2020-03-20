В Кыргызстане учителям разрешили не приходить в школы и работать дистанционно. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, все сотрудники образовательных организаций завершили третью четверть, сдали отчеты о проделанной работе, руководители организовали санитарную обработку школ.

«В целях пресечения и недопущения на территорию страны распространения коронавируса учителя общеобразовательных организаций до 8 апреля будут работать с учащимися дистанционно из дома», — отметили в ведомстве.

Руководители школ организуют дежурства для подготовки учащихся 11-х классов к ОРТ.

В министерстве добавили, что воспитатели детских садов также будут находиться дома во время карантина.

Напомним, что в Кыргызстане все школьные и дошкольные учреждения приостановили работу до 8 апреля.