В Бишкеке построят новый корпус для гимназии № 6. Объявлен конкурс

Управление капитального строительства мэрии Бишкека объявило конкурс на строительство нового учебного корпуса школы-гимназии № 6. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, учебный корпус будет трехэтажным и площадью более 2 тысяч квадратных метров. В нем будут хореографический, спортивный и актовый залы, гардеробные комнаты, учебные классы, кружковые помещения, книгохранилище, архив, душевые и санузлы, подсобные помещения.

«Пристройку к одной из старейших школ возведут на средства городского бюджета. На первый этап строительства заложено 9 миллионов сомов, общая ориентировочная стоимость проекта — 75 миллионов. Окончательно сумму определят по результатам конкурса», — отметили в мэрии.

И подчеркнули, что в связи с непростой ситуацией в стране, вызванной угрозой распространения коронавируса, большая часть конкурсов на закупку строительных и ремонтных работ приостановлена. Однако эти меры не затронут социальные объекты. Строительство пристроек к школам и детским садам продолжат.