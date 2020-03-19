Коронавирус в Кыргызстане. Крупные рынки в Бишкеке закрывать не будут

Крупные рынки в Бишкеке — Ошский, Орто-Сайский и Аламединский — закрывать не будут. Об этом 24.kg сообщила советник мэра по связям с общественностью Гуля Алмамбетова.

По ее словам, на рынках будут проводить дополнительную дезинфекцию, сейчас к ней готовят Орто-Сайский базар.

«Сейчас разрабатываем план по дезинфекции, согласовываем с центром Госсанэпиднадзора. Кроме того, по всем городским рынкам проводим разъяснительную работу, чтобы предупредили о планируемой обработке продавцов, расчистили проходы, убрали продукты, чтобы можно было провести дезинфекцию. Закрываться будут только стихийные точки», — отметил она.

Гуля Алмамбетова добавила, что сейчас в мэрии рассматривают возможность возобновления работы продуктовых ярмарок в столице, чтобы сократить количество людей на крупных базарах.

Отметим, что в некоторых населенных пунктах Кыргызстана закрывают крупные рынки из-за коронавируса.