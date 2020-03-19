Ситуация с коронавирусом. За три дня в Кыргызстане скупили 3,5 миллиона масок

За три дня во всех аптеках Кыргызстана скупили 3,5 миллиона медицинских масок. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

Глава правительства признал нехватку медицинских масок в стране.

«Да, мы признаем, что масок не хватает. Дело в том, что медицинские маски импортировали из Китая. Сейчас начали выпускать маски в Оше и СЭЗ Бишкека. Наши предприниматели пытаются найти соответствующий материал и шить маски. Сейчас ежедневно у нас их выпускается 70 тысяч», — сказал премьер-министр.

По его словам, спекулянты подготовились к случаю проникновения коронавируса в Кыргызстан и скупили медицинские маски.

«Еще в начале пандемии в Кыргызстане было 3,5 миллиона масок. Все скупили за три дня. ГСБЭП нашла 1,5 миллиона из них. Хотели вывезти из страны. Есть и те, кто спрятал, чтобы продать потом подороже. Даже в такой сложной ситуации некоторые думают только о личной выгоде», — отметил премьер-министр.