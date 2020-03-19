За сутки число случаев заболевания коронавирусом выросло на 20,7 тысячи человек

За сутки число людей, которые заразились новым коронавирусом, выросло на 20 тысяч 773. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

На сегодня в мире зафиксировали 218 тысяч 777 случаев заражения коронавирусом в 157 странах мира.

Вне Китая заразились 137,6 тысячи человек, а в самой стране — 81 тысяча 137. Больше всего зараженных в Италии (35 тысяч 713), Иране (17 тысяч 361), Испании (14 тысяч 769), Германии (12 тысяч 327), США (9 тысяч 379) и Франции (9 тысяч 54).

Увеличивается и число выздоровевших — 84 тысячи 113 (2 тысячи 163 за сутки). Число погибших от заболевания на сегодня — 8 тысяч 810 человек (рост — на 862).

Накануне стало известно о первых трех случаях заражения в Кыргызстане. Все они — жители Сузакского района Джалал-Абадской области, приехавшие из малого хаджа.

В Казахстане отмечено 35 случаев заражения, в Узбекистане — 15. Все эти страны закрыли границы, чтобы не допустить распространения вируса. Из стран Центральной Азии вируса пока нет только в Таджикистане и Туркменистане.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.