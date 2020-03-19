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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

За сутки число случаев заболевания коронавирусом выросло на 20,7 тысячи человек

За сутки число людей, которые заразились новым коронавирусом, выросло на 20 тысяч 773. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

На сегодня в мире зафиксировали 218 тысяч 777 случаев заражения коронавирусом в 157 странах мира.

Вне Китая заразились 137,6 тысячи человек, а в самой стране — 81 тысяча 137. Больше всего зараженных в Италии (35 тысяч 713), Иране (17 тысяч 361), Испании (14 тысяч 769), Германии (12 тысяч 327), США (9 тысяч 379) и Франции (9 тысяч 54).

Увеличивается и число выздоровевших — 84 тысячи 113 (2 тысячи 163 за сутки). Число погибших от заболевания на сегодня — 8 тысяч 810 человек (рост — на 862).

Накануне стало известно о первых трех случаях заражения в Кыргызстане. Все они — жители Сузакского района Джалал-Абадской области, приехавшие из малого хаджа.

В Казахстане отмечено 35 случаев заражения, в Узбекистане — 15. Все эти страны закрыли границы, чтобы не допустить распространения вируса. Из стран Центральной Азии вируса пока нет только в Таджикистане и Туркменистане.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.

  • Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147043/
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