За сутки число случаев заболевания коронавирусом выросло на 20,7 тысячи человек

За сутки число людей, которые заразились новым коронавирусом, выросло на 20 тысяч 773. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
На сегодня в мире зафиксировали 218 тысяч 777 случаев заражения коронавирусом в 157 странах мира.
Вне Китая заразились 137,6 тысячи человек, а в самой стране — 81 тысяча 137. Больше всего зараженных в Италии (35 тысяч 713), Иране (17 тысяч 361), Испании (14 тысяч 769), Германии (12 тысяч 327), США (9 тысяч 379) и Франции (9 тысяч 54).
Накануне стало известно о первых трех случаях заражения в Кыргызстане. Все они — жители Сузакского района Джалал-Абадской области, приехавшие из малого хаджа.
В Казахстане отмечено 35 случаев заражения, в Узбекистане — 15. Все эти страны закрыли границы, чтобы не допустить распространения вируса. Из стран Центральной Азии вируса пока нет только в Таджикистане и Туркменистане.
Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.
- Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.