Перенос местных выборов. Глава ЦИК посоветовала заткнуться Назарали Арипову

Член ЦИК Назарали Арипов рассказал 24.kg об инциденте, который произошел на заседании. Он поспорил с главой комиссии Нуржан Шайлдабековой.



Члены Центризбиркома обсуждали вопрос изменения схем избирательных участков в Оше. Назарали Арипов высказал мнение о том, что этот вопрос обсуждать поздно, на что Нуржан Шайлдабекова, не дослушав коллегу, посоветовала ему заткнуться.

«Сейчас неактуально обсуждать изменение схем УИК. Это нужно было делать три месяца назад, а не сейчас, когда до выборов осталось 20 дней. Нам нужно направлять рекомендации по переносу даты выборов в связи с угрозой коронавируса, а не менять схемы. Сейчас только трое членов ЦИК поднимают этот вопрос», — отметил Назарали Арипов.

Ранее за перенос сроков проведения не только местных, но и парламентских выборов выступала также другой депутат — Наталья Никитенко. Нардеп Акылбек Жапаров также считает, что выборы в местные кенеши надо сдвигать.

Сегодня глава Минздрава Кыргызстана сообщил, что в республике выявлены первые три случая заражения коронавирусом. Все три человека — жители Сузака, вернувшиеся из малого хаджа в Саудовской Аравии.