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Общество

ГП «Кыргыз почтасы» временно приостановило прием почтовых отправлений

Из-за ситуации с коронавирусом государственное предприятие «Кыргыз почтасы» временно приостановило все виды почтовых отправлений, адресованных в 40 стран мира. Об этом сообщили в пресс-службе.

По ее данным, обмен почтовыми сообщениями между назначенными операторами Кыргызстана и другими странами — членами Всемирного почтового союза осуществляется через Казахстан, Узбекистан и Россию.

В связи со вспышкой коронавируса Почтовая администрация Китайской Народной Республики отменила все пути почтового обмена между Китаем и Казахстаном. Узбекская сторона сообщила об отмене всех рейсов по международным направлениям в страны СНГ и дальнего зарубежья. С 17 марта отменены рейсы «Аэрофлота» в Италию, Литву, Польшу, Монголию, Швейцарию, Австрию и Чехию.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146966/
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