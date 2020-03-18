Коммерческим банкам Кыргызстана рекомендовали выработать меры поддержки бизнеса

Коммерческим банкам Кыргызстана рекомендовали выработать эффективные меры поддержки предпринимателей, деятельность которых подвержена риску неплатежеспособности. Об этом 24.kg сообщили в Национальном банке.

В рамках предупреждения ухудшения финансового состояния заемщиков банков Нацбанк совместно с коммерческими банками проводит мероприятия по мониторингу, сбору и анализу информации по потенциально возможным рискам и потерям. Это делается для адресного оказания содействия бизнесу, предпринимателям и гражданам в обслуживании кредитов, связанных с экспортно-импортными операциями и сложившейся в мире ситуацией вокруг коронавируса.

«Национальный банк рекомендовал коммерческим банкам предусмотреть возможность пересмотра условий ранее заключенных договоров кредитования для предоставления смягчающих условий заемщикам, предпринимательская деятельность которых связана с поставками/поступлениями товаров, работ и услуг в/из стран, доступ к которым ограничен, в том числе в связи с закрытием границ», — подчеркнули в НБ КР.