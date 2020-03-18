В Узбекистане Гульнару Каримову приговорили к 13 годам лишения свободы

Дочь первого президента Узбекистана Гульнару Каримову приговорили к 13 годам и 4 месяцам тюрьмы. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда РУз.

По ее данным, сегодня, 18 марта, в Ташкентском городском суде по уголовным делам завершилось разбирательство по делу Гульнары Каримовой и ее сообщников.

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В итоге суд приговорил Гульнару Каримову к 13 годам и 4 месяцам тюрьмы. Исчисление настоящего срока наказания устанавливается с 21 августа 2015 года.

Кроме того, приговоры вынесены в отношении соучастников Гульнары Каримовой с учетом степени тяжести — они получили от 17 до 20 лет лишения свободы.

В начале января 2020-го Ташкентский городской суд по уголовным делам начал судебные слушания по уголовному делу в отношении Гульнары Каримовой и ряда других лиц по новым обвинениям.