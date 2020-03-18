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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Пандемия коронавируса. В Ошской области повторно проверят всех паломников

В Ошской области зарегистрировано 55 человек, приехавших из малого хаджа. Об этом на брифинге сообщил полномочный представитель правительства в регионе Узарбек Жылкыбаев.

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По его словам, у всех паломников повторно возьмут анализы.

«Три человека находятся в Бишкеке в изоляторе. Все массовые мероприятия прекращаются, рестораны, кафе, кинотеатры, клубы, галереи, театры тоже закрыты. Мы просим, чтобы народ к этому относился с пониманием и серьезно подходил к личной гигиене. Мы отпустили детей на карантин, не надо их отправлять в клубы», — сказал Узарбек Жылкыбаев.

Он добавил, что в селах создаются добровольные дружины из числа молодежи, которые будут проводить разъяснительную работу среди населения.

«Кроме того, дружинники будут помогать тем, кто нуждается. В частности, помощь окажут лицам с ограниченными возможностями здоровья. Им будут приносить необходимые продукты и лекарства. К ним также подключатся и депутаты местных кенешей. Режим чрезвычайной ситуации объявлен только в Сузакском районе, но мы в режиме повышенной готовности», — отметил Узарбек Жылкыбаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146927/
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