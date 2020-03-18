Коронавирус в КР: правительство в аврале, а депутаты требуют чиновников на ковер

В Жогорку Кенеше требуют вызвать членов правительства и заслушать информацию о мерах противодействия коронавирусу. Об этом несколько депутатов высказались сегодня на заседании.

По словам Ирины Карамушкиной, от граждан поступает много вопросов, на которые могут ответить только чиновники.

«Коронавирус проник в Кыргызстан. Мы должны знать, какие меры принимает кабмин. Сейчас идет призыв в армию, говорят, всех молодых парней держат в одной комнате. Очень много вопросов у граждан», — заявила она.

Большинство нардепов выступили против, призвав коллег не поддаваться панике и не отвлекать членов правительства от работы.

Принято решение выслушать отчет кабмина о мерах по противодействию коронавирусу завтра.