15 фактов распространения ложной информации зарегистрировано только за сутки

По республике только за сутки зарегистрировано 15 фактов распространения ложной информации о коронавирусе, сообщает МВД.

Сотрудники милиции проводят мероприятия по установлению личностей граждан, которые распространяют ложную информацию.

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В Бишкеке, например, зафиксирован один факт распространения ложной информации. Личность женщины, которая распространила через Instagram ложную информацию, что коронавирус пришел и к нам, просто не разглашается, чтобы паники не было, уже установлена. Ею оказалась 27-летняя жительница села Беловодского Московского района Чуйской области.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное разбирательство по признакам преступлений, предусмотренных статьей 344 («Заведомо ложное сообщение о совершении преступления») УК КР.

МВД настоятельно рекомендует воздержаться от распространений недостоверной информации и не поддаваться панике.

Напоминаем, что официальная информация регулярно распространяется оперативным штабом. Заведомо ложное сообщение о совершении преступления влечет за собой уголовную ответственность в соответствии со статьей 344 УК КР.

МВД призывает граждан не распространять ложные сообщения о совершении преступлений в социальных сетях и интернете, сообщать о возможных фактах в органы внутренних дел Кыргызской Республики по номеру 102.

Незнание закона Кыргызской Республики не освобождает граждан от уголовной ответственности.