Глава Минздрава скрывает, сколько тестов для определения коронавируса есть

Скрыть заболевание коронавирусом не получится. Об этом на пресс-конференции сообщил министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев.

Журналисты поинтересовались, возможно, что в Кыргызстане есть больные коронавирусом или уже вылечившиеся, но они либо просто не выявлены, либо эти факты от общественности скрываются.

«Коронавирус никто не может спрятать. Если один человек тайно даже появится, все равно пойдет заражение. Я уверяю, что в республике сегодня нет коронавируса», — сказал чиновник.

Он признался: никто не может дать гарантии, что заболевание все-таки не будет выявлено.

«Из 198 стран в 117 зарегистрирован коронавирус. Но скрывать или не скрывать, вопрос неуместен. Раз у нас нет, надо радоваться. Значит, меры принимаются», — отметил Космосбек Чолпонбаев.

По его словам, всего на наличие коронавируса было обследовано 1 тысяча 289 человек, у всех результат отрицательный. При этом глава Минздрава отказался назвать, какое количество тест-систем на выявление коронавируса есть в стране.

«Тестов достаточно. Не сомневайтесь. Мы один раз сказали точное количество, потом люди начали считать», — подчеркнул Космосбек Чолпонбаев и добавил, что тест-диагностика проводится в отношении тех граждан, которые были в государтвах с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу.



