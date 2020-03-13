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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Провести каникулы дома рекомендует школьникам правительство из-за коронавируса

Воздержаться от посещения торгово-развлекательных центров, игровых площадок и залов, а также других людных мест во время каникул призвал школьников и их родителей Республиканский штаб по предупреждению проникновения на территорию страны и недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

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Вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова напомнила на заседании, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что распространение нового коронавируса достигло стадии пандемии, отметив, что все соответствующие службы на государственной границе Кыргызстана работают в усиленном режиме. Госорганы на постоянной основе проводят мониторинг, отслеживают ситуацию в мире.

Поводов для паники нет. В Кыргызстане подтвержденных случаев коронавируса нет, эпидемиологическая ситуация стабильная. Правительство ведет работу открыто и будет своевременно информировать граждан о ситуации по коронавирусу.

Алтынай Омурбекова

Вице-премьер-министр призвала кыргызстанцев не распространять в социальных сетях и мессенджерах информацию, не соответствующую действительности и следовать рекомендациям Минздрава и Республиканского штаба.

Она также проинформировала участников о решении правительства о введении временного ограничения на проведение культурных, спортивных и других массовых мероприятий до улучшения эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.

Профильным органам поручено провести беседу с физическими и юридическими лицами, осуществляющими деятельность в сфере торговли, услуг и общественного питания, и рекомендовать не проводить до снятия временного ограничения мероприятия с участием большого количества людей.

В ходе заседания отмечено, что государственным и муниципальным служащим рекомендовано ограничить командировочные поездки в другие страны до стабилизации ситуации по коронавирусу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146373/
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